Зеленько Кондрат Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленько Кондрат Григорьевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1874

Дочь: Стеценко Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1876

Дочь: Землюк Ирина Кондратьевна

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1878

Дочь: Зеленько Ксения Кондратьевна

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1879

Сын: Зеленько Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Зеленько Сергей Кондратьевич

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1884

Дочь: Вакуленко Пелагея Кондратьевна

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1886

Сын: Зеленько Яков Кондратьевич

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1889

Дочь: Зеленько Ульяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1891

Сын: Зеленько Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленько Устиния Васильевна

Смерть
Неизвестно
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