Зеленько Кондрат Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1874
Дочь: Стеценко Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
28.04.1876
Дочь: Землюк Ирина Кондратьевна
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
05.01.1878
Дочь: Зеленько Ксения Кондратьевна
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1879
Сын: Зеленько Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Зеленько Сергей Кондратьевич
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1884
Дочь: Вакуленко Пелагея Кондратьевна
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.1886
Сын: Зеленько Яков Кондратьевич
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
30.06.1889
Дочь: Зеленько Ульяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Рождение ребёнка
03.07.1891
Сын: Зеленько Андрей Кондратьевич
Мать ребёнка: Зеленько Устиния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно