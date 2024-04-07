Землюк (Зеленько) Ирина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1876
Бракосочетание
04.11.1907
Рождение ребёнка
12.10.1908
Сын: Землюк Михаил Пантелеймонович
Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.04.1910
Сын: Землюк Григорий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.10.1911
Сын: Землюк Дмитрий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.09.1913
Сын: Землюк Сергей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.01.1919
Дочь: Землюк Анна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич
Смерть
Неизвестно