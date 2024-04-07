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Землюк (Зеленько) Ирина Кондратьевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

28.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1876

Отец: Зеленько Кондрат Григорьевич

Мать: Зеленько Устиния Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1907

Муж: Землюк Пантелеймон Игнатьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1908

Сын: Землюк Михаил Пантелеймонович

Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1910

Сын: Землюк Григорий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1911

Сын: Землюк Дмитрий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1913

Сын: Землюк Сергей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1919

Дочь: Землюк Анна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Землюк Пантелеймон Игнатьевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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