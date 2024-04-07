Зеленько Устиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Стеценко (Зеленько) Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич
Дочь: Землюк (Зеленько) Ирина Кондратьевна
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич
Дочь: Зеленько Ксения Кондратьевна
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич
Сын: Зеленько Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич
Сын: Зеленько Сергей Кондратьевич
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич
Дочь: Вакуленко (Зеленько) Пелагея Кондратьевна
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич
Сын: Зеленько Яков Кондратьевич
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич
Дочь: Зеленько Ульяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич
Сын: Зеленько Андрей Кондратьевич
Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич