Зеленько Устиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленько Устиния Васильевна

Зеленько Устиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленько Кондрат Григорьевич

Рождение ребёнка
26.01.1874

Дочь: Стеценко (Зеленько) Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1876

Дочь: Землюк (Зеленько) Ирина Кондратьевна

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1878

Дочь: Зеленько Ксения Кондратьевна

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1879

Сын: Зеленько Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Зеленько Сергей Кондратьевич

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1884

Дочь: Вакуленко (Зеленько) Пелагея Кондратьевна

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1886

Сын: Зеленько Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1889

Дочь: Зеленько Ульяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1891

Сын: Зеленько Андрей Кондратьевич

Отец ребёнка: Зеленько Кондрат Григорьевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.