Вагапов Амирьян Сабирьянович
Место рожденияд. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения?.06.1927
Дата смерти?.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова (Губайдуллина) Зайтуна Хисамовна
Рождение ребёнка
?.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова (Губайдуллина) Зайтуна Хисамовна
Смерть
?.01.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно