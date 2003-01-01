Вагапов Амирьян Сабирьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Амирьян Сабирьянович

Место рождения

д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

?.06.1927

Дата смерти

?.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1927

Отец: Вагапов Сабирьян Сагидуллович

Мать: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагапова (Губайдуллина) Зайтуна Хисамовна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова (Губайдуллина) Зайтуна Хисамовна

Рождение ребёнка
?.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова (Губайдуллина) Зайтуна Хисамовна

Смерть
?.01.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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