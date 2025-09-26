Мансурова (Долгорукова) Мария Николаевна
женский, родилась 08.07.1833, Москва, город федерального значения Москва
умерла 29.01.1914, Рига, Rīga
ОтецДолгоруков Николай Васильевич08.10.1789 г.р.
МатьДолгорукова (Голицына) Екатерина Дмитриевна22.11.1801 г.р.
Супруги
Мансуров Борис Павлович12.05.1828 г.р.
Дети
Мансуров Павел Борисович08.06.1860 г.р.
Мансурова Сергия (Екатерина) Борисовна22.05.1861 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1833
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
08.06.1860
Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.05.1861
Дочь: Мансурова Сергия (Екатерина) Борисовна
Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мансуров Эммануил Борисович
Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович
Рождение ребёнка
11.11.1865
Сын: Мансуров Николай Борисович
Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мансурова Иоанна (Наталья) Борисовна
Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович
Смерть
29.01.1914
Рига, Rīga