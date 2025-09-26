Мансурова (Долгорукова) Мария Николаевна 08.07.1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мансурова (Долгорукова) Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.07.1833, Москва, город федерального значения Москва

умерла 29.01.1914, Рига, Rīga

Отец
Долгоруков Николай Васильевич08.10.1789 г.р.
Мать
Долгорукова (Голицына) Екатерина Дмитриевна22.11.1801 г.р.
Супруги
Мансуров Борис Павлович12.05.1828 г.р.
Дети
Мансуров Павел Борисович08.06.1860 г.р.
Мансурова Сергия (Екатерина) Борисовна22.05.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1833

Отец: Долгоруков Николай Васильевич

Мать: Долгорукова (Голицына) Екатерина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1859

Муж: Мансуров Борис Павлович

Рождение ребёнка
08.06.1860

Сын: Мансуров Павел Борисович

Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.05.1861

Дочь: Мансурова Сергия (Екатерина) Борисовна

Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мансуров Эммануил Борисович

Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович

Рождение ребёнка
11.11.1865

Сын: Мансуров Николай Борисович

Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мансурова Иоанна (Наталья) Борисовна

Отец ребёнка: Мансуров Борис Павлович

Смерть
29.01.1914
Рига, Rīga

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