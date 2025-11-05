Фон Вик Николай Эрнестович Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Вик Николай Эрнестович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1837

умер 21.12.1902, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна20.03.1849 г.р.
Дети
Черкасова (Фон Вик) Наталья Николаевна1873 г.р.
Ильина (Фон Вик) Вера Николаевна30.01.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1872

Жена: Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Черкасова (Фон Вик) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
30.01.1887

Дочь: Ильина (Фон Вик) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
21.12.1902
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Скорбященский монастырь, Москва

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