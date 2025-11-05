Фон Вик Николай Эрнестович
мужской, родился Около 1837
умер 21.12.1902, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна20.03.1849 г.р.
Дети
Ильина (Фон Вик) Вера Николаевна30.01.1887 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1872
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Черкасова (Фон Вик) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
30.01.1887
Дочь: Ильина (Фон Вик) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Фон Вик (Салтыкова) Александра Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.12.1902
Москва, город федерального значения Москва