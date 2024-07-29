Куманейкин Иван Васильевич
Место рождения? Симбирская губерния
Дата рождения1872
Дата смерти03.05.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Куманейкин Василий
Мать: не указана
? Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1894
Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1896
Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1900
Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1907
с. Ульмин (Мухино) Шимановский р-он Амурская область
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Рождение ребёнка
1912
с. Ульмин (Мухино) Шимановский р-он Амурская область
Смерть
03.05.1968
Амурская область, ст. Сиваки