Куманейкин Иван Васильевич 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куманейкин Иван Васильевич

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Место рождения

? Симбирская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

03.05.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Куманейкин Василий

Мать: не указана

? Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куманейкина- Евдокия Семеновна

Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куманейкина- Евдокия Семеновна

Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куманейкина- Евдокия Семеновна

Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куманейкина- Евдокия Семеновна

с. Ульмин (Мухино) Шимановский р-он Амурская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куманейкина- Евдокия Семеновна

с. Ульмин (Мухино) Шимановский р-он Амурская область
Смерть
03.05.1968
Амурская область, ст. Сиваки

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