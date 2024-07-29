Куманейкина- Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1896
Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1900
Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1907
с. Ульмин (Мухино) Шимановский р-он Амурская область
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Рождение ребёнка
1912
с. Ульмин (Мухино) Шимановский р-он Амурская область
Смерть
Неизвестно