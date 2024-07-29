Куманейкина- Евдокия Семеновна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куманейкина- Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куманейкин Иван Васильевич

Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куманейкин Иван Васильевич

Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куманейкин Иван Васильевич

Ульяновская область (Симбирская губерния)
Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куманейкин Иван Васильевич

с. Ульмин (Мухино) Шимановский р-он Амурская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куманейкин Иван Васильевич

с. Ульмин (Мухино) Шимановский р-он Амурская область
Смерть
Неизвестно

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