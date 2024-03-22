Поляков Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения19.01.1921
Дата смерти03.05.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1921
Рождение ребёнка
09.06.1949
Дочь: Тугарева Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Полякова Раиса Сергеевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Полякова Лора Федоровна
Мать ребёнка: Полякова Раиса Сергеевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1953
Сын: Поляков Василий Федорович
Мать ребёнка: Полякова Раиса Сергеевна
Рождение ребёнка
14.02.1955
Дочь: Скворцова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Полякова Раиса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Раиса Сергеевна
Смерть
03.05.1975