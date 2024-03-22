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Поляков Федор Федорович

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Место рождения

Воскресеновка, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

19.01.1921

Дата смерти

03.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1921

Отец: Поляков Федор Матвеевич

Мать: Полякова Александра Назаровна

Воскресеновка, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.06.1949

Дочь: Тугарева Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Полякова Раиса Сергеевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Полякова Лора Федоровна

Мать ребёнка: Полякова Раиса Сергеевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1953

Сын: Поляков Василий Федорович

Мать ребёнка: Полякова Раиса Сергеевна

Рождение ребёнка
14.02.1955

Дочь: Скворцова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Полякова Раиса Сергеевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Раиса Сергеевна

Смерть
03.05.1975
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