Вереснягова Евфимия Иларионовна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Николаевской Песошинской церкви Лариона Семёнова.
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Вереснягова Любовь Львовна
Отец ребёнка: Вереснягов Лев Осипович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Вереснягов Лев Осипович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вереснягов Александр Львович
Отец ребёнка: Вереснягов Лев Осипович
Смерть
Неизвестно