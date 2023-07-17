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Вереснягова Евфимия Иларионовна

Место рождения

Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Песочное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника Николаевской Песошинской церкви Лариона Семёнова.
Бракосочетание
Около 1780

Муж: Вереснягов Лев Осипович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Вереснягова Любовь Львовна

Отец ребёнка: Вереснягов Лев Осипович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Вереснягов Петр Львович

Отец ребёнка: Вереснягов Лев Осипович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Вереснягов Александр Львович

Отец ребёнка: Вереснягов Лев Осипович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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