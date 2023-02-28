Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1866
Бракосочетание
06.?.1866
Рождение ребёнка
12.10.1868
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович
Рождение ребёнка
17.11.1880
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович
Рождение ребёнка
10.03.1882
Сын: Балобанов- Комаров Кирилл Павлович
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович
Рождение ребёнка
11.11.1883
Дочь: Степанида Павловна
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович
Рождение ребёнка
17.11.1885
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Анисия Павловна
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от простуды