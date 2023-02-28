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Матрена Ивановна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Петров

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.05.1866

Муж: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Бракосочетание
06.?.1866

Муж: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Рождение ребёнка
12.10.1868

Сын: Балобанов- Комаров- Григорьев- Маркелов Ларион Павлович

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Рождение ребёнка
17.11.1880

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Рождение ребёнка
10.03.1882

Сын: Балобанов- Комаров Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Рождение ребёнка
11.11.1883

Дочь: Степанида Павловна

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Рождение ребёнка
17.11.1885

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Анисия Павловна

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от простуды
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