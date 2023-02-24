Балобанов- Комаров- Григорьев- Маркелов Ларион Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалобанов- Комаров- Григорьев- Маркелов Ларион Павлович

Балобанов- Комаров- Григорьев- Маркелов Ларион Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1868

Отец: Балобанов- Комаров Павел МАркелович

Мать: Матрена Ивановна

Бракосочетание
03.?.1889

Жена: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
07.04.1890

Сын: Григорьев- Маркелов (ст. Гусиное Озеро Всжд. Василий (выд. св-во о бр.10.10.1934)

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
12.04.1895

Дочь: Александра Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
01.09.1897

Сын: Маркелов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
07.02.1900

Сын: Григорьев Федор Ларионович

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Ефросиния Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
07.03.1904

Сын: Балобанов- Комаров- Григорьев- Маркелов Ефим Ларионович

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
19.03.1907

Дочь: Дарья Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
11.04.1910

Дочь: Ирина Ларионовна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close