Балобанов- Комаров- Григорьев- Маркелов Ларион Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1868
Бракосочетание
03.?.1889
Жена: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
07.04.1890
Рождение ребёнка
12.04.1895
Дочь: Александра Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
01.09.1897
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Григорьев Федор Ларионович
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Ефросиния Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
07.03.1904
Сын: Балобанов- Комаров- Григорьев- Маркелов Ефим Ларионович
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
19.03.1907
Дочь: Дарья Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
11.04.1910
Дочь: Ирина Ларионовна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Смерть
Неизвестно