Карпухина (Антонова) Анна Максимова
Место рождения
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Иоанн Илларионов
Отец ребёнка: Карпухин Илларион Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно