Карпухина (Антонова) Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Антонова) Анна Максимова

Место рождения

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпухин Илларион Сергеев

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпухин Илларион Сергеев

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Иоанн Илларионов

Отец ребёнка: Карпухин Илларион Сергеев

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпухин Илларион Сергеев

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Илларион Сергеев

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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