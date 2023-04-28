Карпухин Илларион Сергеев
Место рождения
Дата рождения1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Иоанн Илларионов
Мать ребёнка: Карпухина Анна Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпухина Анна Максимова