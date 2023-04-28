Карпухин Илларион Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Илларион Сергеев

Место рождения

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина Анна Максимова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина Анна Максимова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Иоанн Илларионов

Мать ребёнка: Карпухина Анна Максимова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина Анна Максимова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Анна Максимова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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