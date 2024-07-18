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Катаев Дмитрий Екимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1814

Отец: Катаев Иоаким (Еким) Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Варфоломей Дмитриевич

Мать ребёнка: Катаева Наталья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катаева Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Катаева Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
14.12.1846

Сын: Катаев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Катаева Наталья Алексеева

Смерть
Неизвестно

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