Катаев Дмитрий Екимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1814
Отец: Катаев Иоаким (Еким) Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Варфоломей Дмитриевич
Мать ребёнка: Катаева Наталья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катаева Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Катаева Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
14.12.1846
Мать ребёнка: Катаева Наталья Алексеева
Смерть
Неизвестно