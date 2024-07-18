Катаева Наталья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Варфоломей Дмитриевич
Отец ребёнка: Катаев Дмитрий Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катаева Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Катаев Дмитрий Екимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1846
Отец ребёнка: Катаев Дмитрий Екимов
Смерть
Неизвестно