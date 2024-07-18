Катаева Наталья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Наталья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Варфоломей Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаев Дмитрий Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катаева Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Катаев Дмитрий Екимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Дмитрий Екимов

Рождение ребёнка
14.12.1846

Сын: Катаев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаев Дмитрий Екимов

Смерть
Неизвестно

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