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Яким Тихонов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

15.04.1773 ст.

Пол

Мужской

Отец

После 1678 г.р.

Мать

1677 г.р.

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Тихон Евсеев

Мать: Анисья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1755

Жена: Авдотья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Савелий Якимов

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Якимова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья Якимова

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
15.04.1773 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
В МК ошибочно отчество "Иванов"

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