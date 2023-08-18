Яким Тихонов
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти15.04.1773 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Тихон Евсеев
Мать: Анисья Семёнова
Бракосочетание
До 1755
Жена: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Савелий Якимов
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Якимова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья Якимова
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Смерть
15.04.1773 ст.
В МК ошибочно отчество "Иванов"