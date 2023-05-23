Толстая (Урусова) Мария Дмитриевна 02.07.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстая (Урусова) Мария Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.07.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1963, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Лопухин Владимир Борисович27.05.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
С 1890 по 11.07.1902

Муж: Лопухин Владимир Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1963
Москва, город федерального значения Москва

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