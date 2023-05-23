Толстая (Урусова) Мария Дмитриевна
женский, родилась 02.07.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1963, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Лопухин Владимир Борисович27.05.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 1890 по 11.07.1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1963
Москва, город федерального значения Москва