Пугина Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1865
Сын: Пугин Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
25.10.1867
Дочь: (Пугина) Праскева Дмитриева
Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
25.10.1869
Дочь: (Пугина) Неонила Дмитриева
Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
07.07.1874
Сын: Пугин Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
27.11.1875
Дочь: (Пугина) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
15.12.1880
Дочь: (Пугина) Ульяна Дмитриева
Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов
Смерть
Неизвестно