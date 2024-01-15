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Пугина Матрона Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Дмитрий Тихонов

Рождение ребёнка
22.08.1865

Сын: Пугин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1867

Дочь: (Пугина) Праскева Дмитриева

Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1869

Дочь: (Пугина) Неонила Дмитриева

Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1874

Сын: Пугин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1875

Дочь: (Пугина) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1880

Дочь: (Пугина) Ульяна Дмитриева

Отец ребёнка: Пугин Дмитрий Тихонов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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