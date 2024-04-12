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Чащин Аггей Стефанов

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.12.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1811

Отец: Чащин Стефан Михайлов

Мать: Чащина Ксения Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1832

Жена: Чащина Анисия Феодорова

Рождение ребёнка
16.03.1833

Сын: Чащин Кирилл Агеев

Мать ребёнка: Чащина Анисия Феодорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1836

Сын: Чащин Никита Аггеев

Мать ребёнка: Чащина Анисия Феодорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1838

Сын: Чащин Игнатий Аггеев

Мать ребёнка: Чащина Анисия Феодорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1844

Сын: Чащин Тимофей Аггеев

Мать ребёнка: Чащина Анисия Феодорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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