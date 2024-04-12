Чащин Аггей Стефанов
Место рождения
Дата рождения15.12.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1811
Отец: Чащин Стефан Михайлов
Мать: Чащина Ксения Иванова
Бракосочетание
08.02.1832
Жена: Чащина Анисия Феодорова
Рождение ребёнка
16.03.1833
Сын: Чащин Кирилл Агеев
Мать ребёнка: Чащина Анисия Феодорова
Рождение ребёнка
14.05.1836
Сын: Чащин Никита Аггеев
Мать ребёнка: Чащина Анисия Феодорова
Рождение ребёнка
27.05.1838
Сын: Чащин Игнатий Аггеев
Мать ребёнка: Чащина Анисия Феодорова
Рождение ребёнка
21.01.1844
Сын: Чащин Тимофей Аггеев
Мать ребёнка: Чащина Анисия Феодорова
Смерть
Неизвестно