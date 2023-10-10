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Чащина (Опарина) Ксения Иванова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Опарин Иван

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1807

Муж: Чащин Стефан Михайлов

Рождение ребёнка
11.12.1807

Сын: Чащин Данил Степанов

Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1809

Дочь: Фетиния Степанова

Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1810

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.12.1811

Сын: Чащин Аггей Стефанов

Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1813

Дочь: Марья Стефанова

Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1814

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1816

Сын: Чащин Игнатий Стефанов

Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.1817

Сын: Чащин Макарий Стефанов

Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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