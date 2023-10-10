Чащина (Опарина) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1787
Отец: Опарин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1807
Рождение ребёнка
11.12.1807
Сын: Чащин Данил Степанов
Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
17.03.1809
Дочь: Фетиния Степанова
Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
23.05.1810
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
15.12.1811
Сын: Чащин Аггей Стефанов
Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
06.04.1813
Дочь: Марья Стефанова
Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
14.05.1814
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
22.01.1816
Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
25.07.1817
Отец ребёнка: Чащин Стефан Михайлов
Смерть
Неизвестно