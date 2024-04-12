Чащина (Намятова) Анисия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Намятова) Анисия Феодорова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Намятов Федор Петров

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1832

Муж: Чащин Аггей Стефанов

Рождение ребёнка
16.03.1833

Сын: Чащин Кирилл Агеев

Отец ребёнка: Чащин Аггей Стефанов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1836

Сын: Чащин Никита Аггеев

Отец ребёнка: Чащин Аггей Стефанов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1838

Сын: Чащин Игнатий Аггеев

Отец ребёнка: Чащин Аггей Стефанов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.01.1844

Сын: Чащин Тимофей Аггеев

Отец ребёнка: Чащин Аггей Стефанов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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