Чащина (Намятова) Анисия Феодорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Намятов Федор Петров
Бракосочетание
08.02.1832
Муж: Чащин Аггей Стефанов
Рождение ребёнка
16.03.1833
Сын: Чащин Кирилл Агеев
Отец ребёнка: Чащин Аггей Стефанов
Рождение ребёнка
14.05.1836
Сын: Чащин Никита Аггеев
Отец ребёнка: Чащин Аггей Стефанов
Рождение ребёнка
27.05.1838
Сын: Чащин Игнатий Аггеев
Отец ребёнка: Чащин Аггей Стефанов
Рождение ребёнка
21.01.1844
Сын: Чащин Тимофей Аггеев
Отец ребёнка: Чащин Аггей Стефанов
Смерть
Неизвестно