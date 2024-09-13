Наталья Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Елизарова

Место рождения

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1685 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Елизар Тимофеев

Мать: не указана

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Дружинин Егор Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванов

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Дружинин Марка Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванов

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Дочь: (Дружинина) Улита Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванов

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Дочь: (Дружинина) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванов

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1782
Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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