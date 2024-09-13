Наталья Елизарова
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Елизар Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Дочь: (Дружинина) Улита Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Дочь: (Дружинина) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванов
Смерть
После 1782