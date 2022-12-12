Потяркин Егор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Потяркин Семён Петрович
Мать: не указана
Военная служба
04.08.1942
Калуга, город Калуга, Калужская область
дата призыва 04-11.08.1942г сайт Память народа
Смерть
1943
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
пропал без вести сайт Память народа