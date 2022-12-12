Потяркин Егор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркин Егор Семёнович

Потяркин Егор Семёнович

avatar

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Потяркин Семён Петрович

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
04.08.1942
Калуга, город Калуга, Калужская область
дата призыва 04-11.08.1942г сайт Память народа
Смерть
1943
Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
пропал без вести сайт Память народа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close