Феодора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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