Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Алексей Михайлович
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Феодора Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно