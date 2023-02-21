Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Алексей Михайлович

Мать: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Феодора Федоровна

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Феодора Федоровна

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Феодора Федоровна

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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