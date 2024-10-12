Кузменко Григорий Семёнович
Место рождения
Дата рождения03.03.1887 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887 ст.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кузменко Лукьян Григорьевич
Мать ребёнка: Кузменко (Сорокина) Мария Калинниковна
Бракосочетание
23.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кузменко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Кузменко (Сорокина) Мария Калинниковна
Смерть
После 1917