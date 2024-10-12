Кузменко Григорий Семёнович 03.03.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузменко Григорий Семёнович

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

03.03.1887 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887 ст.

Отец: Кузменко Семён Кириллович

Мать: Кузменко (Кривенко) Евдокия Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кузменко Лукьян Григорьевич

Мать ребёнка: Кузменко (Сорокина) Мария Калинниковна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
23.01.1909 ст.

Жена: Кузменко (Сорокина) Мария Калинниковна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузменко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кузменко (Сорокина) Мария Калинниковна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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