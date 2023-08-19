Кузменко (Кривенко) Евдокия Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
03.03.1887 ст.
Сын: Кузменко Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Кузменко Семён Кириллович
Рождение ребёнка
09.04.1890 ст.
Дочь: Кузменко Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Кузменко Семён Кириллович
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.
Дочь: Кузменко Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Кузменко Семён Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно