Кузменко (Кривенко) Евдокия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко (Кривенко) Евдокия Евсеевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кривенко Евсей Онуфриевич

Мать: Кривенко Ксения Аверкиевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1887 ст.

Сын: Кузменко Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Кузменко Семён Кириллович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1890 ст.

Дочь: Кузменко Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Кузменко Семён Кириллович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.

Дочь: Кузменко Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Кузменко Семён Кириллович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Семён Кириллович

Смерть
Неизвестно
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