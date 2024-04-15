Бучельникова Елена Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучельников Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бучельников Ефим Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучельников Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бучельников Кузьма Тимофеевич
Отец ребёнка: Бучельников Тимофей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно