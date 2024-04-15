Бучельникова Елена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова Елена Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучельников Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бучельников Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучельников Тимофей Дмитриевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бучельников Кузьма Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучельников Тимофей Дмитриевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучельников Тимофей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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