Бучельников Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Бучельников Дмитрий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бучельников Ефим Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бучельников Кузьма Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1856