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Бучельников Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Бучельников Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бучельников Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бучельников Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Елена Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1856