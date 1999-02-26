Кравченко (Михайловская) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Михайловская) Мария Васильевна

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Место рождения

Трехсельское, Успенский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.09.1929

Дата смерти

26.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929

Отец: Михайловский Василий Григорьевич

Мать: Михайловская (Вырвихвостова) Прасковья Никитична

Трехсельское, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилепин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1955

Сын: Кравченко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кравченко Александр Тихонович

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
место жительства армавир гоголя 39а
Рождение ребёнка
28.06.1955

Сын: Кравченко Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Кравченко Александр Тихонович

Бракосочетание
09.02.1960

Муж: Кравченко Александр Тихонович

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
место жительства армавир Шаумяна 6
Смерть
26.02.1999
последнее место жительства Халтурина 185-78

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