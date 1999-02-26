Кравченко (Михайловская) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1929
Дата смерти26.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1955
Сын: Кравченко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кравченко Александр Тихонович
место жительства армавир гоголя 39а
Рождение ребёнка
28.06.1955
Сын: Кравченко Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Кравченко Александр Тихонович
Бракосочетание
09.02.1960
место жительства армавир Шаумяна 6
Смерть
26.02.1999
последнее место жительства Халтурина 185-78