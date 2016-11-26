Чернаков Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1934
Дата смерти26.11.2016
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1934
Отец: Чернаков Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернаков Игорь Евгеньевич
Мать ребёнка: Чернакова (Дубовская) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
06.10.1972
Дочь: Чернакова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Чернакова (Дубовская) Людмила Николаевна
Смерть
26.11.2016