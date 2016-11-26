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Чернаков Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1934

Дата смерти

26.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1934

Отец: Чернаков Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернаков Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: Чернакова (Дубовская) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1972

Дочь: Чернакова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Чернакова (Дубовская) Людмила Николаевна

Смерть
26.11.2016

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