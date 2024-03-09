Канакина (Болдырева) Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канакина (Болдырева) Пелагея Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Болдырев Антон Прокопьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Канакин Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Канакин Кузьма Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Семибратова Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Канакин Кузьма Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Канакин Никита Кузьмин

Отец ребёнка: Канакин Кузьма Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Канакин Михаил Кузьмин

Отец ребёнка: Канакин Кузьма Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канакин Кузьма Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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