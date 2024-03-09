Канакина (Болдырева) Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Болдырев Антон Прокопьев
Рождение ребёнка
1886
Сын: Канакин Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Канакин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Семибратова Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Канакин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Канакин Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Канакин Кузьма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно