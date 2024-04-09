Пелагея Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Потылицына) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Потылицына) Настасья Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Потылицына) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов
Смерть
Неизвестно