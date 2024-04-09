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Пелагея Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Потылицын Гаврил Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Потылицына) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Потылицына) Настасья Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Потылицына) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Потылицын Алексей Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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