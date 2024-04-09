Потылицын Иван Иванов
Место рождения.д.Сисимская Новоселовской волости Минусинской округи Енисейской губернии
Дата рождения1722
Дата смертиДо 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Потылицын Иван Сидоров
Мать: Потылицына ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Якимова
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Пелагея Якимова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Потылицына) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Якимова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Потылицына) Настасья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Якимова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Потылицына) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Якимова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Пелагея Якимова
Смерть
До 1789