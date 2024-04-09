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Потылицын Иван Иванов

Место рождения

.д.Сисимская Новоселовской волости Минусинской округи Енисейской губернии

Дата рождения

1722

Дата смерти

До 1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Потылицын Иван Сидоров

Мать: Потылицына ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Якимова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Потылицын Гаврил Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Якимова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Потылицына) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Якимова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Потылицына) Настасья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Якимова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Потылицына) Дарья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Якимова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Потылицын Алексей Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Якимова

Смерть
До 1789

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