Чегнахаев Артемон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегнахаев Артемон Иванович

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Ирина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чегнахаева Прасковья Артемоновна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Чегнахаева Татьяна Артамоновна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост

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