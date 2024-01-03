Чегнахаев Артемон Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Ирина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чегнахаева Прасковья Артемоновна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Чегнахаева Татьяна Артамоновна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина
Кательновский форпост