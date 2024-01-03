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Горбунова Ирина

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегнахаев Артемон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Горбунова Христинья Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан (Стефан)

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Горбунова Аксинья (Ксения) Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан (Стефан)

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Горбунова Гликерия (Лукерия) Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан (Стефан)

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1829

Сын: Горбунов Филлип Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан (Стефан)

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чегнахаева Прасковья Артемоновна

Отец ребёнка: Чегнахаев Артемон Иванович

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Чегнахаева Татьяна Артамоновна

Отец ребёнка: Чегнахаев Артемон Иванович

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост

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