Горбунова Ирина
Место рождения
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Горбунова Христинья Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан (Стефан)
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Горбунова Аксинья (Ксения) Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан (Стефан)
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Горбунова Гликерия (Лукерия) Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан (Стефан)
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горбунов Филлип Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан (Стефан)
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чегнахаева Прасковья Артемоновна
Отец ребёнка: Чегнахаев Артемон Иванович
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Чегнахаева Татьяна Артамоновна
Отец ребёнка: Чегнахаев Артемон Иванович
Кательновский форпост