Лысенко Иван Каллиникович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лысенко Иван Каллиникович

Автор
АВ
Ваганов А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Лысенко Каллиник ГригорьевичВычислено 1848 г.р.
Мать
Лысенко (Мизькова) Анастасия СтепановнаВычислено 1850 г.р.
Супруги
Лысенко Матрона ГавриловнаНеизвестно г.р.
Дети
Лысенко Алексей Иванович08.03.1906 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Каллиник Григорьевич

Мать: Лысенко (Мизькова) Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
08.03.1906 ст.

Сын: Лысенко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лысенко Матрона Гавриловна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

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