Лысенко Иван Каллиникович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЛысенко Каллиник ГригорьевичВычислено 1848 г.р.
МатьЛысенко (Мизькова) Анастасия СтепановнаВычислено 1850 г.р.
Супруги
Лысенко Матрона ГавриловнаНеизвестно г.р.
Дети
Лысенко Алексей Иванович08.03.1906 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1906 ст.
Мать ребёнка: Лысенко Матрона Гавриловна
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно