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Моторина Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторинъ Петръ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Моторина) Ирина

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Моторина) Марья

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Моторинъ Парфенъ

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Моторина) Мавра

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Моторина) Офимья

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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