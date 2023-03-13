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Моторинъ Петръ

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Моторинъ Герасимъ

Мать: Моторина Марфа Иванова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Моторина Прасковья Петрова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Моторинъ Парфенъ

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Прасковья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Татьяна Алексеева

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