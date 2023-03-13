Моторинъ Петръ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Моторинъ Герасимъ
Мать: Моторина Марфа Иванова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Моторина Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Моторинъ Парфенъ
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Моторина Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно