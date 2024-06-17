Макарова (Смирнова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Александр
Рождение ребёнка
1952
Сын: Макаров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр
Рождение ребёнка
1956
Сын: Макаров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Макаров Александр
Смерть
2020
Ёгна, Весьегонский муниципальный район, Тверская область