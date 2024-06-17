Макарова (Смирнова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Смирнова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Смирнов Дмитрий Антонович

Мать: Смирнова Авдотья (Евдокия) Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Александр

Рождение ребёнка
1952

Сын: Макаров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр

Рождение ребёнка
1956

Сын: Макаров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Макаров Александр

Смерть
2020
Ёгна, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

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