Макаров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Макаров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Макарова (Смирнова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Макаров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Макарова (Смирнова) Анна Дмитриевна