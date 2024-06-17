Макаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Смирнова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Макаров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Макарова (Смирнова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Макаров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Макарова (Смирнова) Анна Дмитриевна

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