Цыкин Андрей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти13.05.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Цыкин Михаил Прокофьев
Мать: Цыкина Евдокия (Авдотья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыкина Мавра
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Цыкина) Дарья Андреева
Мать ребёнка: Цыкина Мавра
Смерть
13.05.1871
Причина смерти: от старости