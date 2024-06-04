Цыкин Андрей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыкин Андрей Михайлов

Цыкин Андрей Михайлов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

13.05.1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Цыкин Михаил Прокофьев

Мать: Цыкина Евдокия (Авдотья)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыкина Мавра

Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Цыкина) Дарья Андреева

Мать ребёнка: Цыкина Мавра

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.05.1871
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.