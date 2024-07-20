Баяндин Феоктист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндин Феоктист

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Баяндин Василий Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.306 - МК (1873) - повторный брак
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Баяндин Семён Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Баяндин Спиридон Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Малахова, Кудымкарский район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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