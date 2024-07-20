Баяндин Феоктист
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Баяндин Василий Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.306 - МК (1873) - повторный брак
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Баяндин Семён Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Баяндин Спиридон Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно