Папуш (Калафат) Александра Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папуш (Калафат) Александра Пантелеймоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
01.11.1883

Отец: Калафат Пантелеймон Федорович

Мать: Калафат Мария Семеновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
07.10.1902

Муж: Папуш Дмитрий Стефанович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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