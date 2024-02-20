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Папуш Дмитрий Стефанович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

04.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
07.10.1902

Жена: Папуш Александра Пантелеймоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
04.01.1938
Приговор суда ВМН - расстрел,место смерти и захоронения не установлены
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