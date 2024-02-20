Калафат (Чекарамит) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Чекарамит) Мария Семеновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Чекарамит Семен Саввич

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
01.11.1882

Муж: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.11.1883

Дочь: Папуш Александра Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Калафат Антоний Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Калафат Дмитрий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.01.1891

Сын: Калафат Афанасий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.06.1893

Сын: Калафат Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Калафат Михаил Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.08.1897

Сын: Калафат Николай Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.02.1900

Дочь: Кириакия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Калафат Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.09.1904

Сын: Калафат Антоний Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Калафат Самсон Пантелеймонович

Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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