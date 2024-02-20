Калафат (Чекарамит) Мария Семеновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Чекарамит Семен Саввич
Мать: ?
Дочь: Папуш Александра Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Антоний Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Дмитрий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Афанасий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Михаил Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Николай Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Дочь: Кириакия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Антоний Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович
Сын: Калафат Самсон Пантелеймонович
Отец ребёнка: Калафат Пантелеймон Федорович