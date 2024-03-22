Северов Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения?.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1889
Бракосочетание
1910
Жена: Северова ? ?
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: 8-я мужская гимназия Неспособен к ученью, с трудом дотянул до 4 класса, перещёл какие-то дополнительные общеобразовательные курсы.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно