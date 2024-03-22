Северов Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеверов Пётр Николаевич

Северов Пётр Николаевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

?.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1889

Отец: Северов Николай Фёдорович

Мать: Северова Вера Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1910

Жена: Северова ? ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: 8-я мужская гимназия Неспособен к ученью, с трудом дотянул до 4 класса, перещёл какие-то дополнительные общеобразовательные курсы.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close