Муханова (фон Гершельман) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муханова (фон Гершельман) Ирина Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.11.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1917

Отец: Фон Гершельман Александр Сергеевич

Мать: Фон Гершельман Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эмиграция
Около 1920
Франция
Откуда: Санкт-Петербург, Российская империя С матерью.
Бракосочетание
Около 1939

Муж: не указан

Франция
О потомках нет информации.
Бракосочетание
1939

Муж: Муханов Сергей Ильич

Сен-Бряк-сюр-Мэ, Бретань, Франция
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
Неизвестно
Франция
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