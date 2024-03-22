Муханова (фон Гершельман) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1917
Эмиграция
Около 1920
Франция
Откуда: Санкт-Петербург, Российская империя С матерью.
Бракосочетание
1939
Муж: Муханов Сергей Ильич
Сен-Бряк-сюр-Мэ, Бретань, Франция
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
Неизвестно
Франция