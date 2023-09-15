фон Гершельман Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1893
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1893
Бракосочетание
Около 1916
Рождение ребёнка
20.11.1917
Дочь: Муханова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Фон Гершельман Мария Александровна
Эмиграция
Около 1920
Франция
Откуда: Российская империя В эмиграции член Высшего Монархического Совета.
Военная служба
До 1920
Воинское звание: полковник в Первую мировую в лейб-гвардии конной артиллерии, в Гражданскую в Северо-Западной армии Юденича.
Рождение ребёнка
15.06.1927
Дочь: Аксакова Мария Александровна
Мать ребёнка: Фон Гершельман Мария Александровна
Франция
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
1977
Франция