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фон Гершельман Александр Сергеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.11.1893

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1893

Отец: Фон Гершельман Сергей Константинович

Мать: Фон Гершельман Александра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1916

Жена: Фон Гершельман Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.11.1917

Дочь: Муханова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Фон Гершельман Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эмиграция
Около 1920
Франция
Откуда: Российская империя В эмиграции член Высшего Монархического Совета.
Военная служба
До 1920
Воинское звание: полковник в Первую мировую в лейб-гвардии конной артиллерии, в Гражданскую в Северо-Западной армии Юденича.
Рождение ребёнка
15.06.1927

Дочь: Аксакова Мария Александровна

Мать ребёнка: Фон Гершельман Мария Александровна

Франция
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
1977
Франция
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